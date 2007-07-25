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Мельников Алексей Александрович

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Место рождения

Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

22.09.1948

Дата смерти

25.07.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1948

Отец: Мельников Александр

Мать: не указана

Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.06.1977

Дочь: Ефименко Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Мельникова Надежда Ивановна

Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.12.1984

Сын: Мельников Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Мельникова Надежда Ивановна

Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Надежда Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
25.07.2007
Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
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