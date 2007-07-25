Мельников Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения22.09.1948
Дата смерти25.07.2007
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1948
Отец: Мельников Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1977
Дочь: Ефименко Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Мельникова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
03.12.1984
Сын: Мельников Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Мельникова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
25.07.2007