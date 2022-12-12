Ефименко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.2003
Сын: Ефименко Василий Александрович
Мать ребёнка: Ефименко Наталья Алексеевна
Бракосочетание
До 2003
Рождение ребёнка
08.07.2008
Дочь: Ефименко Ярослава Александровна
Мать ребёнка: Ефименко Наталья Алексеевна
Место жительства
Неизвестно