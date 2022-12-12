Ефименко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефименко Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.2003

Сын: Ефименко Василий Александрович

Мать ребёнка: Ефименко Наталья Алексеевна

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
До 2003

Жена: Ефименко Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
08.07.2008

Дочь: Ефименко Ярослава Александровна

Мать ребёнка: Ефименко Наталья Алексеевна

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
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