Кучеров Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения22.11.1911
Дата смерти09.06.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1947
Дочь: Никифорова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
10.11.1954
Дочь: Мельникова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Федоровна
Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.08.1955
Екатериновка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Смерть
09.06.2000