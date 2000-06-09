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Кучеров Иван Егорович

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Место рождения

Серебряницы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

22.11.1911

Дата смерти

09.06.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Серебряницы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.04.1947

Дочь: Никифорова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Федоровна

Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.11.1954

Дочь: Мельникова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Федоровна

Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.08.1955

Жена: Кузнецова Александра Федоровна

Екатериновка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Смерть
09.06.2000
Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
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