Никифорова (Кучерова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Кучерова) Нина Ивановна

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Место рождения

Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

21.04.1947

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1947

Отец: Кучеров Иван Егорович

Мать: Кузнецова Александра Федоровна

Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
07.03.1966

Муж: Никифоров Геннадий Иванович

Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.06.1967

Сын: Никифоров Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Никифоров Геннадий Иванович

Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.11.1975

Сын: Никифоров Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Никифоров Геннадий Иванович

Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
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