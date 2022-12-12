Никифорова (Кучерова) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.04.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1947
Бракосочетание
07.03.1966
Рождение ребёнка
23.06.1967
Сын: Никифоров Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Никифоров Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1975
Сын: Никифоров Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Никифоров Геннадий Иванович
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область