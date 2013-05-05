Никифоров Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения20.09.1941
Дата смерти05.05.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1941
Бракосочетание
07.03.1966
Жена: Никифорова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
23.06.1967
Сын: Никифоров Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Никифорова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1975
Сын: Никифоров Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: Никифорова Нина Ивановна
Смерть
05.05.2013