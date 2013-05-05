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Никифоров Геннадий Иванович

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Место рождения

Крестцы, Киришский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.09.1941

Дата смерти

05.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1941

Отец: Никифоров Иван Петрович

Мать: Никифорова Мария Алексеевна

Крестцы, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
07.03.1966

Жена: Никифорова Нина Ивановна

Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.06.1967

Сын: Никифоров Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: Никифорова Нина Ивановна

Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.11.1975

Сын: Никифоров Алексей Геннадьевич

Мать ребёнка: Никифорова Нина Ивановна

Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
05.05.2013
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
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