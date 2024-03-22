Никифоров Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Иван Петрович

Место рождения

Змеева Новинка, Киришский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

09.11.1915

Дата смерти

04.02.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Змеева Новинка, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.09.1941

Сын: Никифоров Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Никифорова Мария Алексеевна

Крестцы, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
04.02.1978
Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
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