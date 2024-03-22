Никифоров Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения09.11.1915
Дата смерти04.02.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1915
Рождение ребёнка
20.09.1941
Сын: Никифоров Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Никифорова Мария Алексеевна
Крестцы, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
04.02.1978
Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область