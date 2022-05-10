Никифорова (Сырникова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения14.04.1921
Дата смерти10.05.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1941
Сын: Никифоров Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Никифоров Иван Петрович
Крестцы, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
10.05.2022
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область