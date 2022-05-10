Никифорова (Сырникова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Сырникова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

14.04.1921

Дата смерти

10.05.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.09.1941

Сын: Никифоров Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван Петрович

Крестцы, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
10.05.2022
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
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