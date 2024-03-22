Никифоров Алексей Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1975
Бракосочетание
1994
Рождение ребёнка
23.01.1995
Сын: Никифоров Егор Алексеевич
Мать ребёнка: Никифорова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
31.08.1996
Дочь: Никифорова Оксана Алексеевна
Мать ребёнка: Никифорова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
20.10.1998
Сын: Никифоров Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Никифорова Елена Владимировна
Развод
07.08.2008
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каменева Мария