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Никифоров Алексей Геннадьевич

Место рождения

Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

21.11.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1975

Отец: Никифоров Геннадий Иванович

Мать: Никифорова Нина Ивановна

Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1994

Жена: Никифорова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
23.01.1995

Сын: Никифоров Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Никифорова Елена Владимировна

Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.08.1996

Дочь: Никифорова Оксана Алексеевна

Мать ребёнка: Никифорова Елена Владимировна

Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.10.1998

Сын: Никифоров Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Никифорова Елена Владимировна

Развод
07.08.2008

Жена: Никифорова Елена Владимировна

Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменева Мария

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