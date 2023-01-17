Кузнецова (Меринова) Дарья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Меринова) Дарья Егоровна

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Место рождения

Гладышево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После ?.02.1971

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меринов Егор Филиппович

Мать: Меринова Акулина Алексеевна

Гладышево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.12.1922

Дочь: Кузнецова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор Петрович

Ястребовка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Фёдор Петрович

Место жительства
Неизвестно
Гладышево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Иван

Смерть
После ?.02.1971
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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