Кузнецова (Меринова) Дарья Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле ?.02.1971
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1922
Дочь: Кузнецова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор Петрович
Ястребовка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белов Иван
Смерть
После ?.02.1971
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область