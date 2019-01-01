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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о Меринове Михаиле Егоровиче, крестьянине д. Ястребовки Кочетовской вол. Тамбовского у., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г. // Гос. архив Российской Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
460Ястребцовка, д. каз.при рч. Битюке.721273325310
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
99. Ястребовка (Вихляйка), деревня бывшая государственная, при реке Битюге, дворов 152, жителей 1197
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Ястребовка«Токаревская» п.-т. контора7714
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64817Ястребовкадеревня52°07'41°04'N-37-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68642425101д Ястребовкадеревня