Кузнецов Фёдор Петрович
Место рождения
Дата рождения03.02.1890
Дата смертиОколо ?.06.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1922
Дочь: Кузнецова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Егоровна
Ястребовка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Дарья Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около ?.06.1957