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Кузнецов Фёдор Петрович

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Место рождения

Гладышево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

03.02.1890

Дата смерти

Около ?.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Гладышево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.12.1922

Дочь: Кузнецова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Егоровна

Ястребовка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Дарья Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Гладышево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Около ?.06.1957
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