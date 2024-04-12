Кириленко / Кириченко / Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Агафья Петровна

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

26.05.1858

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Саливонки, Київська область
Рождение ребёнка
18.09.1806

Сын: Кириленко / Кириченко / Трофим Максимович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Максим Кириллович

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1806г.лист № 196,зап.№ 32,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1263(нач.)
Бракосочетание
До 1806

Муж: Кириленко / Кириченко / Максим Кириллович

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки
Рождение ребёнка
04.11.1815

Дочь: Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Максим Кириллович

Саливонки, Київська область
Покровская крковь с.Гребенки , м/к 1815г. лист № 226,зап.№ 67, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1392(нач.)
Рождение ребёнка
04.06.1818

Дочь: Павлина Максимовна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Максим Кириллович

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь м/к 1818г.лист № 255,зап.№ 36, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1435(нач.)
Рождение ребёнка
13.09.1818

Сын: Кириленко / Кириченко / Корнелий Максимович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Максим Кириллович

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1818г.лист № 256,зап.№ 59,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1435(нач.)
Рождение ребёнка
20.01.1822

Дочь: Ксения Максимовна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Максим Кириллович

Саливонки, Київська область
Покровская Церковь с.Гребенки м/к 1822г. лист № 217,зап.№ 8, ГЦИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1426(нач.)
Смерть
26.05.1858
Саливонки, Київська область
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1858г.лист № 33,зап.№ 14, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3153
Похороны
28.05.1858
Саливонки, Київська область
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