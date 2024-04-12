Кириленко / Кириченко / Трофим Максимович
Место рождения
Дата рождения18.09.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1806
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1806г.лист № 196,зап.№ 32,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1263(нач.)
Крещение
18.09.1806
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1806г. лист № 196,зап.№ 32,Ф - 0127-1012-1263(нач.) | Godparents:Крестьянин графа Браницкого с.Гребенки-Карнилий Бугаенко
Смерть
Неизвестно