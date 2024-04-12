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Кириленко / Кириченко / Максим Кириллович

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

06.07.1847

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Кириленко / Кириченко / Кирилл Кириченко //

Мать: ?

Гребёнки, Київська область
/ Запись о смерти /,Покровская церковь с.Гребенки м/к 1850г. лист № 31,зап.№ 23,ЦГИАК / г.Киев /,Ф-127-1012-2385
Рождение ребёнка
18.09.1806

Сын: Кириленко / Кириченко / Трофим Максимович

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агафья Петровна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1806г.лист № 196,зап.№ 32,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1263(нач.)
Бракосочетание
До 1806

Жена: Кириленко / Кириченко / Агафья Петровна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки
Рождение ребёнка
04.11.1815

Дочь: Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агафья Петровна

Саливонки, Київська область
Покровская крковь с.Гребенки , м/к 1815г. лист № 226,зап.№ 67, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1392(нач.)
Рождение ребёнка
04.06.1818

Дочь: Павлина Максимовна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агафья Петровна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь м/к 1818г.лист № 255,зап.№ 36, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1435(нач.)
Рождение ребёнка
13.09.1818

Сын: Кириленко / Кириченко / Корнелий Максимович

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агафья Петровна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1818г.лист № 256,зап.№ 59,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1435(нач.)
Рождение ребёнка
20.01.1822

Дочь: Ксения Максимовна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агафья Петровна

Саливонки, Київська область
Покровская Церковь с.Гребенки м/к 1822г. лист № 217,зап.№ 8, ГЦИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1426(нач.)
Смерть
06.07.1847
Гребёнки, Київська область
Причина смерти: Болезнь-чахотка | Покровская церковь с.Гребенки м/к 1850г. лист № 31,зап.№ 21 ЦГИАК/г.Киев/ Ф - 127-1012-2385
Похороны
24.09.1850
Гребёнки, Київська область
Местный погост с.Гребенки
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