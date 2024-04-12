(Кириленко / Кириченко /) Павлина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириленко / Кириченко /) Павлина Максимовна

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

04.06.1818

Дата смерти

17.01.1847

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1818

Отец: Кириленко / Кириченко / Максим Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Агафья Петровна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь м/к 1818г.лист № 255,зап.№ 36, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1435(нач.)
Крещение
04.06.1818
Гребёнки, Київська область
ЦКИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1435(нач.),м/к 1818г.лист № 255,зап.№ 36. | Godparents:Крестьянка графа Браницкого с.Гребенки - Евдокия Сидоровна Сливка
Смерть
17.01.1847
Гребёнки, Київська область
Причина смерти: Медицинская проблема-при родах | ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-2376,Покровская церковь,м/к-1847г.лист № 39,зап.№ 3
Похороны
19.01.1847
Гребёнки, Київська область
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