(Кириленко / Кириченко /) Анастасия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириленко / Кириченко /) Анастасия Максимовна

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

04.11.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1815

Отец: Кириленко / Кириченко / Максим Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Агафья Петровна

Саливонки, Київська область
Покровская крковь с.Гребенки , м/к 1815г. лист № 226,зап.№ 67, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1392(нач.)
Крещение
04.11.1815
Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1815г.,лист № 227,зап.№ 73, ЦГИАК/г.Киев/, Ф-0127-1012-1392(нач.) | Godparents:Крестьянка графа Браницкого - Артеменко Евфросинья Стефановна
Смерть
Неизвестно
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