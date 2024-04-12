(Кириленко / Кириченко /) Анастасия Максимовна
Место рождения
Дата рождения04.11.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1815
Покровская крковь с.Гребенки , м/к 1815г. лист № 226,зап.№ 67, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1392(нач.)
Крещение
04.11.1815
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1815г.,лист № 227,зап.№ 73, ЦГИАК/г.Киев/, Ф-0127-1012-1392(нач.) | Godparents:Крестьянка графа Браницкого - Артеменко Евфросинья Стефановна
Смерть
Неизвестно