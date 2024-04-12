(Кириленко / Кириченко /) Ксения Максимовна
Место рождения
Дата рождения20.01.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1822
Покровская Церковь с.Гребенки м/к 1822г. лист № 217,зап.№ 8, ГЦИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1426(нач.)
Крещение
20.01.1822
Покровская церковь с.Гребенким/к 1822г.лист № 217,зап.№ 8, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1426(нач.) | Godparents:Крестьяне графа Браницкого д.Саливонки: Федор Курочкин и жена его Устинья
Смерть
Неизвестно