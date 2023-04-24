Алексей Семенов
Место рожденияд.Высоковка
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800
Отец: Семен Михайлов
Мать: Анна Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пераскева Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Сын: Петр Алексеев
Мать ребёнка: Пераскева Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: Матрена Алексеева
Мать ребёнка: Пераскева Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Анастасья Алексеева
Мать ребёнка: Пераскева Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Мать ребёнка: Пераскева Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Агафья Алексеева
Мать ребёнка: Пераскева Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Тимофей Алексеев
Мать ребёнка: Пераскева Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Сын: Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Пераскева Васильева
Смерть
Неизвестно