Алексей Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Семенов

Место рождения

д.Высоковка

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1781 г.р.

Мать

Вычислено 1780 г.р.

Жена

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Вычислено 1821 г.р.
Вычислено 1824 г.р.
Вычислено 1825 г.р.
Вычислено 1828 г.р.
Вычислено 1830 г.р.
Вычислено 1832 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: Семен Михайлов

Мать: Анна Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пераскева Васильева

Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Петр Алексеев

Мать ребёнка: Пераскева Васильева

Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: Матрена Алексеева

Мать ребёнка: Пераскева Васильева

Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Анастасья Алексеева

Мать ребёнка: Пераскева Васильева

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Ерышов Николай Алексеев

Мать ребёнка: Пераскева Васильева

Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Агафья Алексеева

Мать ребёнка: Пераскева Васильева

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Тимофей Алексеев

Мать ребёнка: Пераскева Васильева

Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Сын: Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Пераскева Васильева

Смерть
Неизвестно

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