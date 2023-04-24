Пераскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1799
Дата смерти25.12.1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Сын: Петр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: Матрена Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Анастасья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Агафья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Тимофей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Сын: Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Смерть
25.12.1864 ст.