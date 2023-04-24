Пераскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пераскева Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1799

Дата смерти

25.12.1864 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1800 г.р.

Дети

Вычислено 1821 г.р.
Вычислено 1824 г.р.
Вычислено 1825 г.р.
Вычислено 1828 г.р.
Вычислено 1830 г.р.
Вычислено 1832 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Семенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Петр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: Матрена Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Анастасья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Ерышов Николай Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Агафья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Тимофей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Сын: Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Смерть
25.12.1864 ст.

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