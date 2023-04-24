Анна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Ефимова

Анна Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Вычислено 1800 г.р.
Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1814 г.р.
Вычислено 1816 г.р.
Вычислено 1819 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Алексей Семенов

Отец ребёнка: Семен Михайлов

д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Тимофей Семенов

Отец ребёнка: Семен Михайлов

д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Екатерина Семенова

Отец ребёнка: Семен Михайлов

д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Стефан Семенов

Отец ребёнка: Семен Михайлов

д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Гликерия Семенова

Отец ребёнка: Семен Михайлов

д.Высоковка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Михайлов

Смерть
Неизвестно