Анна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Сын: Алексей Семенов
Отец ребёнка: Семен Михайлов
д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Тимофей Семенов
Отец ребёнка: Семен Михайлов
д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Екатерина Семенова
Отец ребёнка: Семен Михайлов
д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Сын: Стефан Семенов
Отец ребёнка: Семен Михайлов
д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Гликерия Семенова
Отец ребёнка: Семен Михайлов
д.Высоковка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Михайлов
Смерть
Неизвестно