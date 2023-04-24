Стефан Семенов
Место рожденияд.Высоковка
Дата рожденияВычислено 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816
Отец: Семен Михайлов
Мать: Анна Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Дочь: Мавра Стефанова
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1840
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Дочь: Екатерина Стефанова
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Сын: Николай Стефанов
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Сын: Евдоким Стефанов
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Смерть
Неизвестно