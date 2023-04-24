Стефан Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан Семенов

Стефан Семенов

Место рождения

д.Высоковка

Дата рождения

Вычислено 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1781 г.р.

Мать

Вычислено 1780 г.р.

Жена

Вычислено 1815 г.р.

Дети

Вычислено 1837 г.р.
Вычислено 1840 г.р.
Вычислено 1842 г.р.
Вычислено 1843 г.р.
Вычислено 1845 г.р.
Вычислено 1847 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816

Отец: Семен Михайлов

Мать: Анна Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Дочь: Мавра Стефанова

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1840

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Дочь: Екатерина Стефанова

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Николай Стефанов

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Евдоким Стефанов

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.