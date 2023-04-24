Семен Михайлов
Место рожденияд.Высоковка
Дата рожденияВычислено 1781
Дата смертиДо 1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Сын: Алексей Семенов
Мать ребёнка: Анна Ефимова
д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Тимофей Семенов
Мать ребёнка: Анна Ефимова
д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Екатерина Семенова
Мать ребёнка: Анна Ефимова
д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Сын: Стефан Семенов
Мать ребёнка: Анна Ефимова
д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Гликерия Семенова
Мать ребёнка: Анна Ефимова
д.Высоковка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ефимова
Смерть
До 1849