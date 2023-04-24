Семен Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Михайлов

Семен Михайлов

Место рождения

д.Высоковка

Дата рождения

Вычислено 1781

Дата смерти

До 1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1780 г.р.

Дети

Вычислено 1800 г.р.
Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1814 г.р.
Вычислено 1816 г.р.
Вычислено 1819 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Алексей Семенов

Мать ребёнка: Анна Ефимова

д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Тимофей Семенов

Мать ребёнка: Анна Ефимова

д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Екатерина Семенова

Мать ребёнка: Анна Ефимова

д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Стефан Семенов

Мать ребёнка: Анна Ефимова

д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Гликерия Семенова

Мать ребёнка: Анна Ефимова

д.Высоковка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ефимова

Смерть
До 1849