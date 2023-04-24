Тимофей Семенов
Место рожденияд.Высоковка
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Отец: Семен Михайлов
Мать: Анна Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Матрена Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Сын: Илья Тимофеев
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1840
Сын: Михаил Тимофеев
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Сын: Стефан Тимофеев
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Смерть
Неизвестно