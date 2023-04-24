Тимофей Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Семенов

Место рождения

д.Высоковка

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1781 г.р.

Мать

Вычислено 1780 г.р.

Жена

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Вычислено 1828 г.р.
Вычислено 1838 г.р.
Вычислено 1840 г.р.
Вычислено 1848 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Семен Михайлов

Мать: Анна Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Матрена Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Сын: Илья Тимофеев

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1840

Сын: Михаил Тимофеев

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Стефан Тимофеев

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Смерть
Неизвестно

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