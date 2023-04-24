Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Вычислено 1828 г.р.
Вычислено 1838 г.р.
Вычислено 1840 г.р.
Вычислено 1848 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Семенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Матрена Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Семенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Сын: Илья Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Семенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1840

Сын: Михаил Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Семенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Стефан Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Семенов

Смерть
Неизвестно

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