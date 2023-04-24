Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Матрена Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Сын: Илья Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1840
Сын: Михаил Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Семенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Сын: Стефан Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Семенов
Смерть
Неизвестно