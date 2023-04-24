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Петр Алексеев

Место рождения

д.Высоковка

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1800 г.р.

Мать

Вычислено 1799 г.р.

Жена

Вычислено 1822 г.р.

Дети

Вычислено 1842 г.р.
Вычислено 1843 г.р.
Вычислено 1847 г.р.
Вычислено 1849 г.р.
Вычислено 1850 г.р.
Вычислено 1853 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: Алексей Семенов

Мать: Пераскева Васильева

д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Ерышов Сергей Петров

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Дочь: Феоктилата Петрова

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Флор Петров

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Дочь: Елизавета Петрова

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Дочь: Варвара Петрова

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Дочь: Клавдия Петрова

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Сын: Леонтий Петров

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

д.Высоковка
Рождение ребёнка
02.09.1863 ст.

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

д.Высоковка
Воспр. - отданного в военную службу Егора Степанова жена Пераскева Васильева
Рождение ребёнка
10.04.1866 ст.

Дочь: Александра Петрова

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

д.Высоковка
Воспр. - отданного в воен. службу Егора Гаврилова жена Прасковья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Васильева

Смерть
Неизвестно