Петр Алексеев
Место рожденияд.Высоковка
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821
Отец: Алексей Семенов
Мать: Пераскева Васильева
д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Сын: Ерышов Сергей Петров
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Дочь: Феоктилата Петрова
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Флор Петров
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Дочь: Елизавета Петрова
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Дочь: Варвара Петрова
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Дочь: Клавдия Петрова
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Сын: Леонтий Петров
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
д.Высоковка
Рождение ребёнка
02.09.1863 ст.
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
д.Высоковка
Воспр. - отданного в военную службу Егора Степанова жена Пераскева Васильева
Рождение ребёнка
10.04.1866 ст.
Дочь: Александра Петрова
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
д.Высоковка
Воспр. - отданного в воен. службу Егора Гаврилова жена Прасковья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Васильева
Смерть
Неизвестно