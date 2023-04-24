Ерышов Сергей Петров
Место рожденияд.Высоковка
Дата рожденияВычислено 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1842
Отец: Петр Алексеев
Мать: Анастасия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Александрова
Рождение ребёнка
02.01.1866 ст.
Дочь: Татьяна Сергеева
Мать ребёнка: Агафья Александрова
Воспр. - д.Высоковка Павла Высильева жена Ефимья Федорова
Рождение ребёнка
16.07.1867 ст.
Дочь: Христина Сергеева
Мать ребёнка: Агафья Александрова
Воспр. - д.Высоковка умершего Ивана Абрамова жена Пелагея Александрова
Рождение ребёнка
14.06.1870 ст.
Сын: Елисей Сергеев
Мать ребёнка: Агафья Александрова
воспр. с.Высоковка крест.-собств. Григорий Алексеев Ерышов
Смерть
Неизвестно