Ерышов Сергей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрышов Сергей Петров

Ерышов Сергей Петров

Место рождения

д.Высоковка

Дата рождения

Вычислено 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1821 г.р.

Мать

Вычислено 1822 г.р.

Жена

Вычислено 1843 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842

Отец: Петр Алексеев

Мать: Анастасия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Александрова

Рождение ребёнка
02.01.1866 ст.

Дочь: Татьяна Сергеева

Мать ребёнка: Агафья Александрова

Воспр. - д.Высоковка Павла Высильева жена Ефимья Федорова
Рождение ребёнка
16.07.1867 ст.

Дочь: Христина Сергеева

Мать ребёнка: Агафья Александрова

Воспр. - д.Высоковка умершего Ивана Абрамова жена Пелагея Александрова
Рождение ребёнка
14.06.1870 ст.

Сын: Елисей Сергеев

Мать ребёнка: Агафья Александрова

воспр. с.Высоковка крест.-собств. Григорий Алексеев Ерышов
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.