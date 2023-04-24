Ерышов Николай Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрышов Николай Алексеев

Ерышов Николай Алексеев

Место рождения

д.Высоковка

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1800 г.р.

Мать

Вычислено 1799 г.р.

Жена

Вычислено 1831 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: Алексей Семенов

Мать: Пераскева Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пераскева Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Сын: Маркел Николаев

Мать ребёнка: Пераскева Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Сын: Федот Николаев

Мать ребёнка: Пераскева Иванова

Рождение ребёнка
21.08.1863 ст.

Сын: Адриан Николаев

Мать ребёнка: Пераскева Иванова

Воспр. - Матфей Иванов
Рождение ребёнка
11.11.1866 ст.

Сын: Филипп Николаев

Мать ребёнка: Пераскева Иванова

Воспр. - той же деревни и звания Илья Тимофеев
Рождение ребёнка
27.04.1869 ст.

Дочь: Пелагея Николаева

Мать ребёнка: Пераскева Иванова

Воспр.- Ивана Васильева, отдан. в воен. службу жена Матрона Тимофеева
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.