Ерышов Николай Алексеев
Место рожденияд.Высоковка
Дата рожденияВычислено 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828
Отец: Алексей Семенов
Мать: Пераскева Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пераскева Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Сын: Маркел Николаев
Мать ребёнка: Пераскева Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Сын: Федот Николаев
Мать ребёнка: Пераскева Иванова
Рождение ребёнка
21.08.1863 ст.
Сын: Адриан Николаев
Мать ребёнка: Пераскева Иванова
Воспр. - Матфей Иванов
Рождение ребёнка
11.11.1866 ст.
Сын: Филипп Николаев
Мать ребёнка: Пераскева Иванова
Воспр. - той же деревни и звания Илья Тимофеев
Рождение ребёнка
27.04.1869 ст.
Дочь: Пелагея Николаева
Мать ребёнка: Пераскева Иванова
Воспр.- Ивана Васильева, отдан. в воен. службу жена Матрона Тимофеева
Смерть
Неизвестно