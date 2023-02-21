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Кайгородов Никифор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1811

Дата смерти

15.10.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1811

Отец: Кайгородов Иван Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Кайгородов Нестор Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1844

Сын: Кайгородов Иван Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1846

Сын: Кайгородов Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кайгородов Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Кайгородова Татьяна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайгородова Татьяна Никитична

Смерть
15.10.1882
15 октября 1882 умер от аневризма сердца отставной генерал-майор Никифор Иванович Кайгородов, 71 года. Погребен 18 октября на Больше-Охтинском.
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