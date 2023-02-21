Кайгородов Никифор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1811
Дата смерти15.10.1882
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1811
Отец: Кайгородов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Кайгородов Нестор Никифорович
Рождение ребёнка
24.06.1844
Сын: Кайгородов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
31.08.1846
Сын: Кайгородов Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кайгородов Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Кайгородова Татьяна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1882
15 октября 1882 умер от аневризма сердца отставной генерал-майор Никифор Иванович Кайгородов, 71 года. Погребен 18 октября на Больше-Охтинском.