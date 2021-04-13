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Кайгородов Дмитрий Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1846

Дата смерти

11.02.1924

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1846

Отец: Кайгородов Никифор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1873 ст.

Сын: Кайгородов Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Кайгородова Валентина (Вильгельмина) Романовна (Робертовна)

Рождение ребёнка
1875

Сын: Кайгородов Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кайгородова Валентина (Вильгельмина) Романовна (Робертовна)

Рождение ребёнка
21.10.1878

Сын: Кайгородов Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кайгородова Валентина Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайгородова Валентина (Вильгельмина) Романовна (Робертовна)

Смерть
11.02.1924
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