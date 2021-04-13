Кайгородов Дмитрий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1846
Дата смерти11.02.1924
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1846
Отец: Кайгородов Никифор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1873 ст.
Рождение ребёнка
1875
Рождение ребёнка
21.10.1878
Сын: Кайгородов Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кайгородова Валентина Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.1924