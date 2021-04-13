Кайгородова (Диц) Валентина (Вильгельмина) Романовна (Робертовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородова (Диц) Валентина (Вильгельмина) Романовна (Робертовна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1873 ст.

Сын: Кайгородов Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Кайгородов Дмитрий Никифорович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Кайгородов Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кайгородов Дмитрий Никифорович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кайгородова Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Кайгородов Анатолий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайгородов Дмитрий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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