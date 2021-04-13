Кайгородова (Диц) Валентина (Вильгельмина) Романовна (Робертовна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1873 ст.
Сын: Кайгородов Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Кайгородов Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Кайгородов Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Кайгородов Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Кайгородова Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Кайгородов Анатолий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно