Кайгородова (Екимова) Татьяна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородова (Екимова) Татьяна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1821 ст.

Дата смерти

13.06.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кайгородов Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Кайгородов Никифор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайгородов Никифор Иванович

Смерть
13.06.1892 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
13 июня 1892 умерла от отека легких, наступившего вследствие порока сердца, вдова Генерал-Майора Кайгородова Татьяна Никитина, 74 лет. Погребена 16 июня на Больше-Охтинском кладбище.
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