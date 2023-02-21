Кайгородова (Екимова) Татьяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1821 ст.
Дата смерти13.06.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кайгородов Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Кайгородов Никифор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.06.1892 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
13 июня 1892 умерла от отека легких, наступившего вследствие порока сердца, вдова Генерал-Майора Кайгородова Татьяна Никитина, 74 лет. Погребена 16 июня на Больше-Охтинском кладбище.