Кайгородов Нестор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843 ст.
Дата смерти25.10.1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.
Отец: Кайгородов Никифор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Кайгородов Аркадий Нестерович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Кайгородова Прасковья Несторовна
Мать ребёнка: Кайгородова Эрмина Августовна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Кайгородова Мария Несторовна
Мать ребёнка: Кайгородова Эрмина Августовна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кайгородова Александра Несторовна
Мать ребёнка: Кайгородова Эрмина Августовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1916
25 октября 1916 скончался от новообразования печени отставной Генерал-Лейтенант Нестор Никифорович Кайгородов, 76 лет. 27 октября погребен на Больше-Охтинском кладбище.