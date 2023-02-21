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Кайгородов Нестор Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

25.10.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: Кайгородов Никифор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Кайгородов Аркадий Нестерович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кайгородова Прасковья Несторовна

Мать ребёнка: Кайгородова Эрмина Августовна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Кайгородова Мария Несторовна

Мать ребёнка: Кайгородова Эрмина Августовна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кайгородова Александра Несторовна

Мать ребёнка: Кайгородова Эрмина Августовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайгородова Эрмина Августовна

Смерть
25.10.1916
25 октября 1916 скончался от новообразования печени отставной Генерал-Лейтенант Нестор Никифорович Кайгородов, 76 лет. 27 октября погребен на Больше-Охтинском кладбище.
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