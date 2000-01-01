Кайгородова Эрмина Августовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородова Эрмина Августовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Около 1952

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кайгородова Прасковья Несторовна

Отец ребёнка: Кайгородов Нестор Никифорович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Кайгородова Мария Несторовна

Отец ребёнка: Кайгородов Нестор Никифорович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кайгородова Александра Несторовна

Отец ребёнка: Кайгородов Нестор Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайгородов Нестор Никифорович

Смерть
Около 1952
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