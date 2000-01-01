Кайгородова Эрмина Августовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиОколо 1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Кайгородова Прасковья Несторовна
Отец ребёнка: Кайгородов Нестор Никифорович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Кайгородова Мария Несторовна
Отец ребёнка: Кайгородов Нестор Никифорович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кайгородова Александра Несторовна
Отец ребёнка: Кайгородов Нестор Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1952