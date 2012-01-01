Кайгородов Аркадий Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Кайгородов Нестор Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кайгородов Михаил Аркадьевич
Мать ребёнка: Шиманская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Кайгородова Людмила Аркадьевна
Мать ребёнка: Шиманская Анна Васильевна
Смерть
1959
Похоронен в Берлине на православном кладбище.