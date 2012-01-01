Кайгородов Аркадий Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородов Аркадий Нестерович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Кайгородов Нестор Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кайгородов Михаил Аркадьевич

Мать ребёнка: Шиманская Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Кайгородова Людмила Аркадьевна

Мать ребёнка: Шиманская Анна Васильевна

Смерть
1959
Похоронен в Берлине на православном кладбище.
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