Кайгородов Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1844
Отец: Кайгородов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1881
Сын: Кайгородов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Кайгородова Елена Давидовна
Рождение ребёнка
08.03.1894 ст.
Сын: Кайгородов Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно