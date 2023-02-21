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Кайгородов Иван Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1844

Отец: Кайгородов Никифор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1881

Сын: Кайгородов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кайгородова Елена Давидовна

Рождение ребёнка
08.03.1894 ст.

Сын: Кайгородов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайгородова Елена Давидовна

Смерть
Неизвестно
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