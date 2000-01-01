Кайгородов Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1837
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1794 ст.
Рождение ребёнка
26.05.1811
Сын: Кайгородов Никифор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1812 ст.
Сын: Кайгородов Андрей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1837