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Кайгородов Иван Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1837

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1794 ст.

Жена: Кайгородова Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
26.05.1811

Сын: Кайгородов Никифор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1812 ст.

Сын: Кайгородов Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1837
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