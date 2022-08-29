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Баксанов Киприян

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Баксанов Савватий

Мать: Баксанова (Попова) Евдокия Ефтифеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баксанова Параскева Митрофановна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Баксанов Максим

Мать ребёнка: Баксанова Параскева Митрофановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Баксанов Никита

Мать ребёнка: Баксанова Параскева Митрофановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Баксанов Матвей

Мать ребёнка: Баксанова Параскева Митрофановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Баксанов Лаврентий

Мать ребёнка: Баксанова Параскева Митрофановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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