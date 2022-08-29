Баксанов Киприян
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Сын: Баксанов Максим
Мать ребёнка: Баксанова Параскева Митрофановна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Баксанов Никита
Мать ребёнка: Баксанова Параскева Митрофановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Баксанов Матвей
Мать ребёнка: Баксанова Параскева Митрофановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Баксанов Лаврентий
Мать ребёнка: Баксанова Параскева Митрофановна
Смерть
Неизвестно