Баксанов Савватий
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Баксанов Артемий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Баксанов Савин
Мать ребёнка: Баксанова (Попова) Евдокия Ефтифеевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Баксанов Авраам
Мать ребёнка: Баксанова (Попова) Евдокия Ефтифеевна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Баксанов Наум
Мать ребёнка: Баксанова (Попова) Евдокия Ефтифеевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Баксанова) Дарья
Мать ребёнка: Баксанова (Попова) Евдокия Ефтифеевна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Баксанов Киприян
Мать ребёнка: Баксанова (Попова) Евдокия Ефтифеевна
Смерть
1827