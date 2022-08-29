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Баксанов Савватий

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1778

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Баксанов Артемий

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1795

Сын: Баксанов Савин

Мать ребёнка: Баксанова (Попова) Евдокия Ефтифеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1800

Сын: Баксанов Авраам

Мать ребёнка: Баксанова (Попова) Евдокия Ефтифеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1802

Сын: Баксанов Наум

Мать ребёнка: Баксанова (Попова) Евдокия Ефтифеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Баксанова) Дарья

Мать ребёнка: Баксанова (Попова) Евдокия Ефтифеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1812

Сын: Баксанов Киприян

Мать ребёнка: Баксанова (Попова) Евдокия Ефтифеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1827
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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