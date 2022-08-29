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Баксанов Артемий

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1743

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Баксанов Варлам

Мать: Баксанова Ирина Алексеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баксанов Корнило

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баксанов Матвей

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1776

Сын: Баксанов Терентий

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1778

Сын: Баксанов Савватий

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1788

Сын: Баксанов Василий

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1816
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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