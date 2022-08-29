Баксанов Артемий
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Баксанов Варлам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баксанов Корнило
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баксанов Матвей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Баксанов Терентий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Баксанов Савватий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Баксанов Василий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1816