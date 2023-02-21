Баксанова Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанова Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Баксанов Артемий

Отец ребёнка: Баксанов Варлам

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1746

Сын: Баксанов Трофим

Отец ребёнка: Баксанов Варлам

Рубежево, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Рубежево
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Баксанов Варлам

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Сын: Баксанов Тихон

Отец ребёнка: Баксанов Варлам

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Баксанов Варлам

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баксанов Варлам

Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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