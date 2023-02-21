Баксанова Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Баксанов Артемий
Отец ребёнка: Баксанов Варлам
Рождение ребёнка
1746
Сын: Баксанов Трофим
Отец ребёнка: Баксанов Варлам
Рубежево, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Рубежево
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Баксанов Варлам
Рождение ребёнка
1750
Сын: Баксанов Тихон
Отец ребёнка: Баксанов Варлам
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Баксанов Варлам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баксанов Варлам
Смерть
Неизвестно