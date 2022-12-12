Баксанов Наум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанов Наум

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

1825 г.р.
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1830 г.р.
1836 г.р.
1838 г.р.
1839 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1825

Сын: Баксанов Алексей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1829

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1830

Сын: Баксанов Василий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1836

Сын: Баксанов Григорий

Мать ребёнка: Баксанова Анастасия

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Баксанов Афанасий

Мать ребёнка: Баксанова Анастасия

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839

Сын: Баксанов Савватий

Мать ребёнка: Баксанова Анастасия

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1841

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баксанова Анастасия

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баксанова Анастасия

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баксанова Анастасия

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1847

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баксанова Анастасия

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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