Баксанов Наум
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1825
Сын: Баксанов Алексей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1829
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1830
Сын: Баксанов Василий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1836
Сын: Баксанов Григорий
Мать ребёнка: Баксанова Анастасия
Рождение ребёнка
1838
Сын: Баксанов Афанасий
Мать ребёнка: Баксанова Анастасия
Рождение ребёнка
1839
Сын: Баксанов Савватий
Мать ребёнка: Баксанова Анастасия
Рождение ребёнка
1841
Рождение ребёнка
1843
Рождение ребёнка
1846
Рождение ребёнка
1847
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно