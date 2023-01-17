Баксанова (Федотовских) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаксанова (Федотовских) Анастасия

Баксанова (Федотовских) Анастасия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1836 г.р.
1838 г.р.
1839 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1836

Сын: Баксанов Григорий

Отец ребёнка: Баксанов Наум

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Баксанов Афанасий

Отец ребёнка: Баксанов Наум

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839

Сын: Баксанов Савватий

Отец ребёнка: Баксанов Наум

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1841

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баксанов Наум

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баксанов Наум

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баксанов Наум

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1847

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баксанов Наум

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close