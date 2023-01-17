Баксанова (Федотовских) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1836
Сын: Баксанов Григорий
Отец ребёнка: Баксанов Наум
Рождение ребёнка
1838
Сын: Баксанов Афанасий
Отец ребёнка: Баксанов Наум
Рождение ребёнка
1839
Сын: Баксанов Савватий
Отец ребёнка: Баксанов Наум
Рождение ребёнка
1841
Рождение ребёнка
1843
Рождение ребёнка
1846
Рождение ребёнка
1847
Смерть
Неизвестно