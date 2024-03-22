Федотовских Кондратий
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Федотовских Василий
Бракосочетание
1799
Рождение ребёнка
1802
Сын: Федотовских Петр
Мать ребёнка: Федотовских Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Федотовских Федор
Мать ребёнка: Федотовских Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Федотовских Яков
Мать ребёнка: Федотовских Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Баксанова Анастасия
Мать ребёнка: Федотовских Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Федотовских Савватий
Мать ребёнка: Федотовских Наталья Ивановна
Смерть
1852