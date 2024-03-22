Федотовских Кондратий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотовских Кондратий

Федотовских Кондратий

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1784

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Федотовских Василий

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1799

Жена: Федотовских Наталья Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1802

Сын: Федотовских Петр

Мать ребёнка: Федотовских Наталья Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1804

Сын: Федотовских Федор

Мать ребёнка: Федотовских Наталья Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1806

Сын: Федотовских Яков

Мать ребёнка: Федотовских Наталья Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Баксанова Анастасия

Мать ребёнка: Федотовских Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Федотовских Савватий

Мать ребёнка: Федотовских Наталья Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1852
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close