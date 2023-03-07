Федотовских Федор
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1831
Сын: Федотовских Никита
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1834
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно