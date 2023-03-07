Федотовских Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотовских Федор

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1781 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1831 г.р.
Скрыто настройками приватности
1848 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Федотовских Наталья Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1831

Сын: Федотовских Никита

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1834

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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