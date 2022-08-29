Федотовских (Шерстобитова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотовских (Шерстобитова) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Шерстобитов Иван 1

Мать: не указана

Бракосочетание
1799

Муж: Федотовских Кондратий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1802

Сын: Федотовских Петр

Отец ребёнка: Федотовских Кондратий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1804

Сын: Федотовских Федор

Отец ребёнка: Федотовских Кондратий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1806

Сын: Федотовских Яков

Отец ребёнка: Федотовских Кондратий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Баксанова (Федотовских) Анастасия

Отец ребёнка: Федотовских Кондратий

Рождение ребёнка
1817

Сын: Федотовских Савватий

Отец ребёнка: Федотовских Кондратий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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