Федотовских (Шерстобитова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Шерстобитов Иван 1
Мать: не указана
Бракосочетание
1799
Рождение ребёнка
1802
Сын: Федотовских Петр
Отец ребёнка: Федотовских Кондратий
Рождение ребёнка
1804
Сын: Федотовских Федор
Отец ребёнка: Федотовских Кондратий
Рождение ребёнка
1806
Сын: Федотовских Яков
Отец ребёнка: Федотовских Кондратий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Баксанова (Федотовских) Анастасия
Отец ребёнка: Федотовских Кондратий
Рождение ребёнка
1817
Сын: Федотовских Савватий
Отец ребёнка: Федотовских Кондратий
Смерть
Неизвестно