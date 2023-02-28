Федотовских Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотовских Петр

Федотовских Петр

avatar

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1781 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1826 г.р.
1828 г.р.
1830 г.р.
Скрыто настройками приватности
1837 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Федотовских Наталья Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Федора

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1830

Сын: Федотовских Савва

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Федотовских Тимофей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close