Федотовских Петр
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Федора
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1830
Сын: Федотовских Савва
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1833
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1837
Сын: Федотовских Тимофей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно