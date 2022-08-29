Федотовских Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотовских Никита

Федотовских Никита

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Федотовских Федор

Мать: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.