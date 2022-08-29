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Баксанов Феодот

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Баксанов Наум

Мать: Баксанова (Федотовских) Анастасия

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баксанова) Анна

Мать ребёнка: Баксанова Домника (Домна) Дмитриевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курлина (Баксанова) Александра

Мать ребёнка: Баксанова Домника (Домна) Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баксанова Домника (Домна) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Баксанов Филипп

Мать ребёнка: Баксанова Домника (Домна) Дмитриевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1869

Сын: Баксанов Иаков

Мать ребёнка: Баксанова Домника (Домна) Дмитриевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Баксанов Иван

Мать ребёнка: Баксанова Домника (Домна) Дмитриевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Баксанов Яков

Мать ребёнка: Баксанова Домника (Домна) Дмитриевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1884

Сын: Баксанов Павел

Мать ребёнка: Баксанова Домника (Домна) Дмитриевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Баксанова) Вера

Мать ребёнка: Баксанова Домника (Домна) Дмитриевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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