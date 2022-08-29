Баксанов Феодот
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Баксанов Наум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баксанова) Анна
Мать ребёнка: Баксанова Домника (Домна) Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курлина (Баксанова) Александра
Мать ребёнка: Баксанова Домника (Домна) Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Сын: Баксанов Филипп
Мать ребёнка: Баксанова Домника (Домна) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Баксанов Иаков
Мать ребёнка: Баксанова Домника (Домна) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Баксанов Иван
Мать ребёнка: Баксанова Домника (Домна) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Баксанов Яков
Мать ребёнка: Баксанова Домника (Домна) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Баксанов Павел
Мать ребёнка: Баксанова Домника (Домна) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Баксанова) Вера
Мать ребёнка: Баксанова Домника (Домна) Дмитриевна
Смерть
Неизвестно