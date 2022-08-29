Баксанова Домника (Домна) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанова Домника (Домна) Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баксанова) Анна

Отец ребёнка: Баксанов Феодот

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курлина (Баксанова) Александра

Отец ребёнка: Баксанов Феодот

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баксанов Феодот

Рождение ребёнка
1867

Сын: Баксанов Филипп

Отец ребёнка: Баксанов Феодот

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1869

Сын: Баксанов Иаков

Отец ребёнка: Баксанов Феодот

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Баксанов Иван

Отец ребёнка: Баксанов Феодот

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Баксанов Яков

Отец ребёнка: Баксанов Феодот

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1884

Сын: Баксанов Павел

Отец ребёнка: Баксанов Феодот

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Баксанова) Вера

Отец ребёнка: Баксанов Феодот

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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