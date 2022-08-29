Баксанова Домника (Домна) Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баксанова) Анна
Отец ребёнка: Баксанов Феодот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курлина (Баксанова) Александра
Отец ребёнка: Баксанов Феодот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баксанов Феодот
Рождение ребёнка
1867
Сын: Баксанов Филипп
Отец ребёнка: Баксанов Феодот
Рождение ребёнка
1869
Сын: Баксанов Иаков
Отец ребёнка: Баксанов Феодот
Рождение ребёнка
1878
Сын: Баксанов Иван
Отец ребёнка: Баксанов Феодот
Рождение ребёнка
1882
Сын: Баксанов Яков
Отец ребёнка: Баксанов Феодот
Рождение ребёнка
1884
Сын: Баксанов Павел
Отец ребёнка: Баксанов Феодот
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Баксанова) Вера
Отец ребёнка: Баксанов Феодот
Смерть
Неизвестно