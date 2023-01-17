Баксанов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанов Василий

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1830

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

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Жена

1831 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1857 г.р.
1869 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Баксанов Наум

Мать: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1849

Жена: Баксанова Пелагея Яковлевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баксанова Пелагея Яковлевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1855

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баксанова Пелагея Яковлевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.09.1857

Сын: Баксанов Андрей

Мать ребёнка: Баксанова Пелагея Яковлевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1869

Сын: Баксанов Иван

Мать ребёнка: Баксанова Пелагея Яковлевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1881
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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