Баксанов Василий
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Баксанов Наум
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1849
Рождение ребёнка
1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баксанова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1855
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баксанова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
27.09.1857
Сын: Баксанов Андрей
Мать ребёнка: Баксанова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Баксанов Иван
Мать ребёнка: Баксанова Пелагея Яковлевна
Смерть
1881